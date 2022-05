Dzisiaj jest piątek 13 maja, trwa 79. dzień wojny. Zapewne czytasz ten tekst z laptopa lub iPhone’a, masz zaplanowany wieczór i najbliższy weekend, a ludzie siedzą w piwnicy fabryki w odległości 1500 kilometrów od ciebie. Bez jedzenia, wody, ale z nadzieją na zbawienie.

Autor: Alisa Zełenska

Teraz to nie Bucza jest głównym bólem dla Ukraińców, jest huta Azowstal. Mariupol stał się symbolem ukraińskiego ruchu oporu. Obronę Azowstali utrzymuje 36. Brygada Piechoty morskiej, pułk „Azow”, żołnierze i oficerowie sił zbrojnych, a także Policji Narodowej Ukrainy oraz Straży Granicznej. Od 8 maja wszyscy cywile z fabryki zostali ewakuowani. Ewakuacja ludności cywilnej przebiegała w czterech etapach. Większość ludzi po prostu bała się wyjść z piwnic pod ostrzałem ciężkich bomb lotniczych wroga. Podczas ostatniej ewakuacji nieprzyjaciel nie przestrzegał zawieszenia broni. Samochód jadący za cywilami został ostrzelany. Pocisk przeciwpancerny uderzył w niego, zginęło trzech żołnierzy, a sześciu zostało rannych.

Rosjanie nie zatrzymują się w próbach zdobycia ukraińskiej twierdzy i codziennie przeprowadzają ataki przy wsparciu piechoty, artylerii oraz czołgów. Strona ukraińska zaproponowała Rosjanom wymianę ciężko rannych ukraińskich żołnierzy, którzy pozostają na terenie huty Azowstal, na jeńców wojskowych Federacji Rosyjskiej, jednak doczekano się odpowiedzi odmownej. Rosja twierdzi, że dokonuje wyłącznie wymiany jeńców na jeńców. Pozostała niewielka nadzieja na ekstrakcję. Jest to procedura szybkiego wycofania wojska z miejsca walki lub wrogiego środowiska w bezpieczne miejsce z udziałem trzeciej strony neutralnej i wsparcia społeczności międzynarodowej. Jeśli wszystko się ułoży, ewakuacja z Azowstalu rozpocznie się od ciężko rannych – w chwili obecnej trwają negocjacje za pośrednictwem Turcji. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża spotkali się z Rosjanami w celu uzgodnienia tego etapu ewakuacji. Wcześniej rosyjscy okupanci odmawiali procedury i nie wyrazili zgody na wywóz obrońców drogą morską do neutralnego kraju.

Ukraińscy obrońcy już nie wiedzą komu wierzyć i pozostaje im modlitwa. Dowódca piechoty morskiej, Serhij Wołyński, zwrócił się do Elona Muska o pomoc w ewakuacji. Na Twitterze napisał: „mówią, że zostałeś teleportowany z innej planety, aby nauczyć ludzi wierzyć w niemożliwe. Nasze planety są blisko, ponieważ żyję tam, gdzie przetrwanie jest prawie niemożliwe. Pomóż nam wydostać się z Azowstalu do kraju trzeciego. Jeśli nie ty, to kto? Daj mi wskazówkę… Zwracam się do każdego człowieka z planety Ziemia, pomóżcie, aby Elon zobaczył moją wiadomość”.

Można tylko sobie wyobrazić, jaki stopień rozpaczy mają ci wojownicy, jeśli za pomocą Internetu próbują dotrzeć do Elona Muska, gdy na ich oczach umierają towarzysze broni. Dziś byli prezydenci Ukrainy, Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, zwrócili się do przywódców krajów świata, aby pomóc uratować życie cywiló1) i wojskowych z terenu fabryki.

Należy podkreślić, że to szokujące okrucieństwo jest pozbawione jakiegokolwiek wojskowego sensu. Miasto Mariupol jest prawie całkowicie zniszczone przez armię rosyjską, a bohaterstwo ukraińskich żołnierzy-obrońców miasta zdumiało nie tylko Ukrainę, ale cały świat. Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń i modlimy się za bohaterów.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl