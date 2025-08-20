Rosja nie jest w stanie wskazać terminu spotkania Putina i Zelenskiego

Minister spraw zagranicznych FR odmówił wskazania czasu spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy

Według Siergieja Ławrowa, Rosja jest gotowa do prowadzenia rozmów z Ukrainą w dowolnym formacie, ale potencjalne spotkanie na wysokim szczeblu „powinno zostać rzetelnie przygotowane i zakończyć proces negocjacji”. Ponadto, zdaniem strony rosyjskiej, powinny tam zostać omówione kwestie polityczne – obok wojskowych i humanitarnych.

Ponadto, zdaniem szefa rosyjskiego MSZ, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy powinny być realizowane przez USA, Wielką Brytanię, Francję oraz Chiny.

Władimir Putin miał zaproponować przeprowadzenie spotkania z Wołodymyrem Zelensky w Moskwie, jednak prezydent Ukrainy miał odmówić. Wśród miejsc potencjalnych rozmów wskazano także Węgry, co kolei skrytykował m.in. premier RP, Donald Tusk.

Na podstawie: pradva.com.ua,