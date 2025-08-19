Trump: pracujemy nad spotkaniem Zelenskiego i Putina

Prezydent USA po poniedziałkowym spotkaniu w Waszyngtonie zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni ma dojść do rozmów trójstronnych z udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy.

W poniedziałek, 18 sierpnia 2025 roku w Waszyngtonie odbyło się spotkanie prezydentów USA i Ukrainy, a następnie – rozmowy w szerszym gronie z udziałem liderów krajów europejskich, UE i NATO. Prezydent USA przeprowadził także rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji.

Zarówno Trump jak i Zelensky określili wynik rozmów jako „dobry”. Rozmawiano na temat kwestii zawieszenia broni, terytoriów, jak również wymiany jeńców i powrotu dzieci uprowadzonych przez Rosję.

USA mają udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, choć jak na razie nie wiadomo, jak miałby wyglądać mechanizm ich obowiązywania.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po zakończeniu działań wojennych, na Ukrainę miałyby trafić jednostki sił pokojowych krajów w ramach tzw. koalicji chętnych. „Będziemy mówić o 30 krajach i będziemy rozmawiać o tym kto z nich może realnie, faktycznie i co zaproponować” – powiedział Wołodymyr Zelensky, wskazując, że kontrybucje poszczególnych krajów mogą być różne w zależności od uwarunkowań.

Ponadto, Ukraina ma dokonać zakupów uzbrojenia w USA o wartości 100 mld dolarów, m.in. 10 baterii pocisków przeciwlotniczych „Patriot”. 50 mld USD ma zostać przeznaczonych na wspólną produkcję bezzałogowców, którą mają realizować ukraińskie i amerykańskie firmy.