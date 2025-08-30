We Lwowie doszło do zabójstwa Andrija Parubija

Były przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy zginął od strzałów z broni palnej.

Do ataku na Andrija Parubija doszło w sobotę, 30 sierpnia 2025 roku około południa, w pobliżu jego domu w dzielnicy Sychów. Sprawca, poruszający się przebraniu pracownika jednej z firm kurierskich, oddał 8 strzałów z broni palnej w kierunku ukraińskiego polityka, powodując jego śmierć na miejscu.

Trwają poszukiwania sprawcy oraz śledztwo w sprawie zabójstwa.

Wyrazy współczucia w związku z zabójstwem złożyli m.in. przedstawiciele Polski oraz Unii Europejskiej.

Andrij Parubij (ur. 1971) był ukraińskim politykiem i działaczem społecznym. Był uczestnikiem obu ukraińskich rewoluci, zarówno Rewolucji Pomarańczowej jak i Rewolucji Godności. Był członkiem kilku partii politycznych, m.in. Nasza Ukraina, następnie Batkiwszczyny, a ostatnio, począwszy od 2019 roku – deputowanym z ramienia partii „Europejska Solidarność”. Na przełomie 2013 i 2014 roku pełnił funkcję komendanta Samoobrony Majdanu, w 2014 roku – szefa Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. W latach 2016-2019 był przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej.

Na podstawie: pravda.com.ua,