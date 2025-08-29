UE planuje dołączyć do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Kwestii tej były poświęcone rozmowy ministrów obrony krajów UE w Kopenhadze

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2025 roku i było poświęcone kwestiom rosyjskiej agresji na Ukrainę, jak również możliwości obronne UE, program atomowy Iranu oraz konflikt na Bliskim Wschodzie.

„W tych formatach wsparcia dla Ukrainy mogą brać udział także kraje neutralne” – zaznaczyła Wysoka Przedstawiciel ds. Polityki Zewnętrznej UE, Kaja Kallas. Każdy kraj członkowski ma sam zdecydować, jaki będzie jego wkład w planowane działania. Ministrowie mają także rozmawiać o możliwościach zwiększenia pomocy dla Ukrainy, w tym w obszarze dostarczania amunicji i sprzętu wojskowego, który miałby być produkowany w krajach UE.

W kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mają być rozpatrywane propozycje stworzenia misji szkoleniowej, misji wojskowej i wsparcia przemysłu zbrojeniowego Ukrainy.

Na podstawie: ukrinform.ua,