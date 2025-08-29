Karol Nawrocki i Wołodymyr Zelensky wzięli udział w dyskusji na temat koordynacji polityki zagranicznej

W spotkaniu wzięli udział prezydenci Polski, Ukrainy, krajów bałtyckich i Danii

„Dziękuję Panu Karolowi Nawrockiemu za poprowadzenie ważnego spotkania. Była to cenna okazja do zsynchronizowania naszych stanowisk przed nadchodzącymi istotnymi wydarzeniami dyplomatycznymi” – napisał Wołodymyr Zelensky w mediach społecznościowych. Ukraiński prezydent był obecny w formule wideokonferencji.

Prezydent Ukrainy przedstawił aktualną sytuację, w tym skutki ataku na Kijów, w którym zginęło 20 osób. W wyniku ostrzału z użyciem 600 dronów i 31 pocisków różnych typów zostało także uszkodzone przedstawicielstwo UE w Kijowie. „To odpowiedź Putina na wezwania świata, aby zatrzymać wojnę (…) Putin nie wykonał tego, co obiecał. Czas iść dalej. Jest nam potrzebny silniejszy sygnał” – powiedział Zelensky.

Ukraiński prezydent złożył także wyrazy współczucia w związku z katastrofą lotniczą w Radomiu i śmiercią polskiego pilota.

Spotkanie odbyło się 28 sierpnia 2025 roku w Belwederze, a jego gospodarzem był prezydent RP Karol Nawrocki. Temat rozmów było bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego oraz rosyjska agresja na Ukrainę.

Rozmowy prezydentów są elementem przygotowań do wizyty prezydenta RP w Waszyngtonie, która jest planowana na 3 września 2025 roku.

Na podstawie: prezydent.pl, president.gov.ua