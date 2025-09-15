Kongres Współpracy z Ukrainą COMMON FUTURE

Współpraca międzynarodowa kluczem dla bezpieczeństwa i rozwoju

Biznes i Inwestycje, Regiony i Społeczności Lokalne, Europa i Integracja oraz Społeczeństwo

i Współpraca – to cztery kluczowe zagadnienia tematyczne, wokół których skoncentruje się tegoroczna edycja Kongresu Współpracy z Ukrainą COMMON FUTURE. Wydarzenie, które odbędzie się w dniach 22-23 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, stanie się platformą dialogu dla przedsiębiorców i decydentów z wielu krajów. Polska, jako ważny partner regionalny, odgrywa bazową rolę w kształtowaniu współpracy z Ukrainą i budowaniu przyszłości biznesowej Europy Środkowo-Wschodniej.

Praktyczny wymiar współpracy z Ukrainą – szanse dla polskich firm

– We wrześniu już po raz trzeci spotkamy się na Kongresie COMMON FUTURE, który na stałe wpisał się

w kalendarz jako kluczowe forum dialogu na temat współpracy z Ukrainą. Poprzednie edycje wydarzenia koncentrowały się przede wszystkim na odbudowie Ukrainy, czego efektem były m.in. porozumienia

o współpracy zawarte przez instytucje finansowe z Polski i Ukrainy. To dowód na to, że inicjatywy takie jak nasz Kongres przynoszą realne rezultaty – podkreśla Tomasz Kobierski, Prezes Grupy MTP. – W tym roku rozszerzamy perspektywę – skupimy się na współpracy międzynarodowej w ramach czterech kluczowych ścieżek tematycznych. Polska ma potencjał, by stać się kluczowym centrum biznesowym, łączącym firmy planujące ekspansję na Wschód z tymi, które chcą rozwijać działalność na Zachodzie. Inne państwa już aktywnie inwestują w Ukrainie – nie możemy zostawać w tyle. Tegoroczna edycja Kongresu Współpracy

z Ukrainą COMMON FUTURE będzie idealną przestrzenią do rozmów o tych inwestycjach i do budowania strategicznych partnerstw – dodajePrezes Grupy MTP.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Ukrainy, w 2024 roku Polska zajęła 9. miejsce spośród 27 krajów inwestujących w Ukrainie w sektorze budownictwa, 20. miejsce na 25 krajów w sektorze energetyki oraz 10. miejsce na 55 krajów inwestujących w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. Dane te wyraźnie pokazują, że mimo trwającej wojny wiele państw aktywnie działa już na ukraińskim rynku. Dla polskich firm to sygnał, że jeżeli chcą zaistnieć i rozwijać się w tym regionie – czas na podjęcie decyzji jest właśnie teraz, zanim kluczowe kontrakty i możliwości zostaną rozdysponowane.

Podczas tegorocznego Kongresu COMMON FUTURE spotkają się nie tylko przedstawiciele rządów Polski

i Ukrainy, ale także samorządów z obu krajów. To właśnie jednostki samorządu terytorialnego w Ukrainie będą głównymi beneficjentami środków przeznaczonych na odbudowę i to one będą poszukiwać wykonawców konkretnych projektów.

W wydarzeniu wezmą również udział przedsiębiorcy już obecni na ukraińskim rynku – to doskonała okazja do nawiązania relacji, poznania realiów inwestycyjnych oraz zdobycia cennych, praktycznych wskazówek.

-Polska już dziś pełni rolę hubu odbudowy Ukrainy. Dwukrotnie podkreślaliśmy tę wyjątkową pozycję podczas COMMON FUTURE. Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się miejscem spotkań polsko-ukraińskich oraz przedsiębiorców z innych krajów, którzy poprzez polski hub chcą angażować się w odbudowę i modernizację Ukrainy. Zapraszamy 22–23 września, a następnie ponownie w 2026 roku! – dodaje Dariusz Szymczycha, Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Ważnym elementem współpracy z Ukrainą będą również inwestycje w infrastrukturę transportową, logistykę i spedycję. Ze względu na swoje położenie geograficzne, Polska odgrywa strategiczną rolę jako punkt tranzytowy i zaplecze dla operacji realizowanych na rzecz odbudowy Ukrainy. Sprawnie działająca infrastruktura to nie tylko szansa na rozwój sektora TSL, ale również realne korzyści dla polskiej gospodarki – nowe miejsca pracy, zwiększony eksport usług i towarów, a także długofalowe wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego lidera.

Podczas Kongresu COMMON FUTURE temat ten zostanie szeroko omówiony w gronie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz przedsiębiorców. Wspólnie zastanowimy się, jak rozwijać potencjał transportowy Polski i tworzyć efektywne łańcuchy dostaw, które będą służyć zarówno Ukrainie, jak i całemu regionowi.

Kompleksowa platforma do dialogu o współpracy w ramach czterech ścieżek tematycznych

Kongres Współpracy z Ukrainą COMMON FUTURE to przede wszystkim dwa dni intensywnych rozmów na temat możliwości, jakie dla polskich przedsiębiorców, samorządów i instytucji otwiera rynek ukraiński.

W programie wydarzenia znajdą się strefy debat oraz panele dyskusyjne, poruszające aktualne wyzwania

i szanse w czterech strategicznych obszarach: Biznes i Inwestycje, Regiony i Społeczności Lokalne, Europa

i Integracja oraz Społeczeństwo i Współpraca.

Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania w przestrzeni ekspozycyjnej, a sesje networkingowe i spotkania B2B stworzą dogodne warunki do budowania relacji i inicjowania konkretnych partnerstw. Tegoroczny program Kongresu to kompleksowa i wielowątkowa platforma współpracy – zarówno gospodarczej, instytucjonalnej, jak i społecznej.

Biznes i Inwestycje

To ścieżka Kongresu, skoncentrowana na gospodarczym wymiarze współpracy z Ukrainą. Kluczowe tematy to handel, łączność i inwestycje – trzy filary, które wyznaczają tempo zaangażowania polskich firm na rynku ukraińskim. Duży nacisk położony zostanie na infrastrukturę transportową (kolej, drogi, porty, przyszłość połączeń lotniczych), udział spółek Skarbu Państwa, dostępne instrumenty finansowe oraz konkretne modele współpracy między firmami z Polski i Ukrainy.

Ta ścieżka to propozycja dla przedsiębiorców myślących strategicznie – dla tych, którzy chcą działać zanim zrobi się tłoczno.

Regiony i Społeczności Lokalne

Rola samorządów w odbudowie Ukrainy jest nie do przecenienia – to one będą bezpośrednimi beneficjentami wielu funduszy i to one będą realizować inwestycje związane m.in. z energią, gospodarką wodną i odpadami czy transportem miejskim.

Podczas Kongresu poruszony zostanie również temat przyszłości decentralizacji w Ukrainie oraz możliwej roli partnerów zagranicznych – w tym polskich samorządów – w jej dalszym kształtowaniu. Stawiamy na praktyczne rozmowy o wspólnych projektach realizowanych na poziomie lokalnym, z udziałem biznesu

i administracji.

Społeczeństwo i Współpraca

Ten obszar dotyczy relacji międzyludzkich i instytucjonalnych. Rozmowy będą koncentrować się na integracji uchodźców z Ukrainy, aktywizacji zawodowej weteranów wojennych, edukacji, zdrowiu psychicznym oraz roli organizacji społecznych w budowaniu trwałych relacji.

Istotnym tematem będzie również modernizacja standardów zatrudnienia w Ukrainie, co wpływa na jakość życia obywateli oraz skuteczność współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Europa i Integracja

W ramach tej ścieżki omawiane będą procesy polityczne i geostrategiczne kształtujące przyszłość relacji Ukrainy z Unią Europejską. W centrum uwagi znajdzie się m.in. wpływ polskiej Prezydencji w Radzie UE, postępy w procesie akcesji oraz kwestie związane z dostępem ukraińskich towarów do wspólnego rynku.

Ważnym elementem dyskusji będzie także bezpieczeństwo – ochrona infrastruktury cywilnej oraz budowa odporności na zagrożenia w kontekście europejskim.

Common Future Kongres Współpracy z Ukrainą

Kongres Współpracy z Ukrainą COMMON FUTURE to wyjątkowa przestrzeń dialogu i współpracy, która gromadzi przedstawicieli Polski, Ukrainy i społeczności międzynarodowej, wspólnie pracujących nad budową przyszłości opartej na bezpieczeństwie, stabilności i rozwoju. Ukraina to dynamicznie rozwijający się rynek, pełen możliwości dla biznesu i innowacji. Kongres jest platformą do nawiązywaniai rozwijania relacji biznesowych, politycznych i społecznych na poziomie regionalnym i globalnym.

Szczegółowe informacje oraz bilety dostępne są na stronie: www.common-future.pl