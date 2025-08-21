piątek, 22 sierpień, 2025
Fot. twiter.com
Fot. twiter.com

Rosja żąda oddania Donbasu przez Ukrainę

Władimir Putin przedstawił warunki, na jakich Rosja byłaby skłonna zgodzić się na rozejm.

Zgodnie z rosyjskimi żądaniami, Ukraina miałaby dobrowolnie wycofać się z pozostałych fragmentów obwodów donieckiego i Ługańskiego. Ponadto, miałaby na zawsze zrezygnować z członkostwa w NATO, zachować neutralność oraz nie wpuszczać zachodnich wojsk na swoje terytorium. W zamian, Rosja byłaby skłonna wstrzymać walki na pozostałych odcinkach frontu w obwodach zaporoskim i chersońskim.

Obecnie Ukraina kontroluje nadal zachodnią część obwodu donieckiego, z głównymi miastami: Kramatorskiem i Słowiańskiem.

Władze Ukrainy zdecydowanie odrzucają rosyjskie żądania, z których większość pojawia się jako warunek zawarcia pokoju od 2022 roku.

Nie wiadomo, jaki wpływ rosyjskie oświadczenie będzie miało na dalsze rozmowy o rozejmie, które powinny być kontynuacją spotkania Trump-Putin na Alasce (15 sierpnia) oraz rozmów Trumpa, Zelenskiego i przywódców UE 17 sierpnia 2025 roku w Waszyngtonie.

Na podstawie: tvn24.pl, ukrinform.ua,

