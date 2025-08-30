USA przekazują Ukrainie dane do ataków na cele w głębi Rosji

O działaniach Pentagonu poinformował ambasador USA przy NATO

Według Matthew Wittakera, przedstawiciela USA przy NATO, administracja Donalda Trumpa zwiększa wsparcie wojskowe dla Ukrainy, w tym jeśli chodzi o możliwość prowadzenia ataków na cele w głębi terytorium Rosji. „Prezydent Trump dba przede wszystkim o to, aby Ukraina mogła się bronić” – podkreślił ambasador. Równocześnie, trwają rozmowy ze stroną rosyjską w sprawie zawieszenia broni.

Aktualnie mają być realizowane dostawy pomocy wojskowej o łącznej wartości 1 miliarda dolarów. Dostawy o tej wartości mają być realizowane co miesiąc, a ich koszty mają ponosić kraje NATO w Europie.

Ponadto, Departament Stanu USA wyraził zgodę na zakup przez Ukrainę systemów Patriot oraz abonamentu dla systemu Starlink o łącznej wartości 329 mln dolarów. Zakupy te mają obejmować części zamienne, wsparcie techniczne i modyfikacje systemów Patriot, które posiada Ukraina. Kijów planuje zakupić także kolejne 10 baterii Patriot.

Na podstawie: prawda.com.ua,