Ukraina świętuje 34 rocznicę ogłoszenia niezależności

Obchody Dnia Niezależności odbyły się na Ukrainie i poza jej granicami

W związku ze świętem niepodległości, przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky. „Budujemy Ukrainę, jaka będzie miała dostateczną siłę, aby żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Aby na tym placu, Majdanie naszej niezależności, pod naszymi sztandarami, na naszej ziemi mieszkały nasze dzieci i wnuki i świętowały Dzień Niezależności. W pokoju. W spokoju. Z wiarą w przyszłość. Z szacunkiem. I z wdzięcznością dla wszystkich, kto obronił Ukrainę w tej wojnie o niezależność” – powiedział Zelensky podczas przemówienia wygłaszanego w centrum Kijowa.

Również 24 sierpnia, w związku z obchodami święta niepodległości, wizytę w Kijowie rozpoczął specjalny wysłannik prezydenta USA, generał Keith Kellog, który spotkał się z prezydentem Ukrainy i z premier Julią Swirydenko. Rozmowy dotyczyły m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

„Podstawą gwarancji powinna być Karta ONZ i muszą być one realne” – podkreśliła ukraińska premier dodając, że podstawą bezpieczeństwa Ukrainy powinna być silna armia.

Obchody święta niepodległości Ukrainy odbyły się także w Polsce, m.in. w Warszawie, Gdańsku i Lublinie.

Na podstawie: ukrinform.ua, pravda.com.ua,