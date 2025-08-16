Rosja chce całego Donbasu za zawieszenie broni

Taki warunek miał postawić prezydent Rosji podczas spotkania z prezydentem USA na Alasce

Rozmowa prezydentów odbyła się wieczorem, 15 sierpnia 2025r. (czasu polskiego) w Anchorage na Alasce, dokąd przybył prezydent Rosji. Była to pierwsza wizyta Putina w Stanach Zjednoczonych od 10 lat. Rozmowa obu polityków trwała ponad 2 godziny.

Zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się po zakończeniu rozmów, Władimir Putin miał zażądać, aby Ukraina oddała Rosji kontrolę nad całym Donbasem (tj. całością obwodów donieckiego i Ługańskiego) w zamian za zawieszenie broni na całej linii frontu. Ukraina miałaby także otrzymać gwarancje bezpieczeństwa od krajów zachodnich, zbliżone do tych z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (ale bez formalnego członkostwa), a Rosja miałaby zobowiązać się do nieatakowania Ukrainy.

Propozycja ta miała zostać poparta przez amerykańskiego prezydenta, a prezydent Ukrainy miał zostać o niej poinformowany. W poniedziałek planowane jest spotkanie prezydentów USA i Ukrainy oraz liderów krajów europejskich w Waszyngtonie.

W najbliższym czasie ma też odbyć się trójstronne spotkanie prezydentów (z udziałem Wołodymyra Zelenskiego, oraz ewentualnie liderów krajów UE), choć jego termin i miejsce przeprowadzenia nie są znane. Z drugiej strony część amerykańskich medió stwierdza, że rosyjski prezydent nie jest skłonny do spotkania z prezydentem Ukrainy.

Na podstawie: tvn24.pl, pravda.com.ua,