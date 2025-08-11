Sekretarz generalny NATO ocenił perspektywy rozmów, jakie mają odbyć się z udziałem prezydentów USA i Rosji

Według Marka Rutte, spotkanie, jakie ma odbyć się 15 sierpnia 2025 roku będzie testem, który pokaże, na ile poważne są zamiary Władimira Putina jeśli chodzi o dążenia do pokoju w wojnie z Ukrainą. W jego ocenie, rozmowy powinny być realizowane z udziałem prezydenta Ukrainy.

„Trzeba będzie uznać przy tym, że Ukraina ma prawo samodzielnie decydować o swojej przyszłości, ma być suwerennym krajem, który nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczebność armii. Dla NATO – nie może być żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o obecność na wschodn9iej flance” – podkreślił Rutte.

Również liderzy krajów Unii Europejskiej zaapelowali do Donadla Trumpa w sprawie konieczności udziału w rozmowach przedstawicieli strony ukraińskiej. Do piątku powinna odbyć się rozmowa europejskich przywódców z Donaldem Trumpem.

Na podstawie: pravda.com.ua