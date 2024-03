Pokaz dynamiczny firmy Works11 w Zielonce

7 marca 2024 roku w podwarszawskiej miejscowości Zielonka, na poligonie należącym do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, odbył się dynamiczny pokaz środków bojowych, zorganizowany przez firmę Works11.

Works11 to firma powstała w 2005 roku, zajmująca się handlem bronią i amunicją, a także prowadzeniem działalności szkoleniowej i pracami badawczo-rozwojowymi. Klientami Works11 są przede wszystkim polskie służby mundurowe. Firma posiada w swojej ofercie produkty zarówno polskich producentów jak i zagranicznych dostawców, m.in. z USA, Czech, Słowacji, Bułgarii i innych państw.

Gospodarzem pokazu dynamicznego był Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – placówka naukowo-badawcza Wojska Polskiego, funkcjonująca od 1965 roku – a faktycznie od okresu międzywojennego, gdy powstał Instytut Badań Artylerii, a następnie Instytut Techniczny Uzbrojenia. Już w latach 30. XX wieku na poligonie w Zielonce koło Warszawy były prowadzone badania broni strzeleckiej i artyleryjskiej; w tym czasie Instytut opracował 112 różnych typów uzbrojenia dla sił zbrojnych. Począwszy od swojego powstania w połowie lat 60. XX wieku, Instytut opracował szereg rozwiązań i typów uzbrojenia, jak np. granatnik przeciwpancerny Komar, czołgowy pancerz reaktywny ERAWA czy pistolet WIST-94.

Podczas pokazu 7 marca 2024 roku zaprezentowano działań kilku różnych systemów uzbrojenia. W pierwszej części pokazu były to głównie materiały wybuchowe oraz granaty różnych typów. Znalazły się wśród nich produkty fińskiej firmy „Forcit Defence” – w tym ładunek Bangalore Blade, przeznaczony do forsowania zapór inżynieryjnych, a także ładunek kierunkowego rażenia Hailstorm, w wersji z kulkami stalowymi i wolframowymi, mające zastosowanie przeciwko sile żywej i lekko opancerzonym pojazdom.

Następnie zaprezentowane zostały polskie granaty termobaryczne RGTB opracowane przez firmę ZSP„Niewiadów”: dla zobrazowania efektów ich działania dokonano detonacji w tego samego typu obiektach imitujących bunkry najpierw zwykłych granatów RG-42, a następnie ładunków termobarycznych.

Zaprezentowane zostały także ładunki tnące, na bazie plastycznych materiałów wybuchowych produkowanych przez firmę „Forcit”, opracowane na bazie Pentrytyu, a także KŁD – Kumulacyjny Ładunek Denny (przeznaczony do rażenia sprzętu wojskowego oraz neutralizacji przedmiotów wybuchowych) i SŁK Chelicer – Saperski Ładunek Kierunkowy (przeznaczony do prac z zakresu neutralizacji amunicji, niszczenia IED, itp.), produkowane przez firmę Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” Sp. z o.o.

Kolejnym elementem pokazów była prezentacja ręcznego, ultralekkiego moździerza ANTOS kal. 60.7 mm NATO oraz moździerza ANTOS-LR (LR – to skrót od „Long Range”, czyli „dalekiego zasięgu” – w tym przypadku ponad 3000m), produkowanych przez czeską firmę „VTÚVM”. Broń tego typu jest używana między innymi przez polskie Wojska Specjalne i z racji niewielkiej wagi oraz rozmiarów samego moździerza oraz amunicji – jest ciekawą propozycją broni wsparcia nie tylko dla jednostek specjalnych, ale także formacji lekkiej piechoty.

W dalszej części pokazu zaprezentowano działanie granatników rewolwerowych Milkor M32A1 o kalibrze 40mm. Broń tego typu jest użytkowana zarówno przez siły zbrojne jak i jednostki policyjne w kilkudziesięciu krajach świata.

Kolejnym elementem pokazu była prezentacja działania granatników RPG-75M i RPG-75MP (z głowicami kumulacyjną oraz termo baryczną) oraz nowych typów amunicji do granatników RPG-7. Broń ta została opracowana przez czeskie zakłady „Vezeta”, jednak licencję na jej wytwarzanie posiada także wspominana już firma „Niewiadów”. W Polsce, od 2010 roku, granatnik pozostaje na wyposażeniu JW Grom.

Przedstawione zostały także rozwiązania w obszarze broni strzeleckiej: amunicja antyrykoszetowa amerykańskiej firmy ICC, a także karabinki: Carbine by Hans 5.56x45mm NATO oraz PCC 9x19mm NATO. Interesującym elementem pokazu była także prezentacja karabinu maszynowego Dillon M134D Minigun o kalibrze 7,62x51mm NATO.

Spora część zaprezentowanych rozwiązań może okazać się interesującą nie tylko dla Wojska Polskiego, ale także dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Dotyczy to szczególnie prototypów granatów i głowic termobarycznych do granatników rodziny RPG-7 i RPG-75, a także ładunków i samych materiałów wybuchowych. Jest to związane z aktualną formą działań wojennych, jakie toczą się na terytorium Ukrainy: są to często działania wymagające forsowania zapór inżynieryjnych, walki w okopach, a także zdobywania umocnionych stanowisk przeciwnika: bunkrów oraz umocnień różnego typu. Posiadanie przewagi technologicznej w tym obszarze – a taką zapewniają m.in. przedstawione typy uzbrojenia – jest czynnikiem wpływającym na zwiększenie zdolności operacyjnej jednostek zaangażowanych w działania bojowe.

Dariusz Materniak