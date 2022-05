Sztab Generalny SZU: wróg nadal naciera na Donbasie

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, siły rosyjskie skoncentrowały się na działaniach obronnych, jedynie na Donbasie prowadzą działania ofensywne.

Trwają ostrzały artyleryjskie ukraińskich pozycji w obwodach sumskim, czernihowskim i charkowskim; w tym ostatnim siły rosyjskie, miejscami wyparte już do granicy FR, starają sie nie dopuścić do dalszego postępu wojsk ukraińskich. Nadal trwają walki we wschodniej części obwodu charkowskiego (w tym wokół Izjumu), a także obwodach donieckim, ługańskim i zaporoskim. Stabilną, pomimo lokalnych starć, pozostaje sytuacja w obwodach mikołajewskim i chersońskim.

Siły rosyjskie próbują nacierać w pobliżu m. Lyman, Siewierodonieck, Bachmut, Awdijewka i Kurachowe. Pomimo ewakuacji rannych i części żołnierzy ukraińskich, ukraińscy obrońcy nadal utrzymują pozycje w zakładach Azowstal w Mariupolu.

Według ocen amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (Institute Study of War), rosyjskie wojska zmieniły plany i nie będą już dążyć do otoczenia sił ukraińskich na całym Donbasie, lecz dążą do uzyskania kontroli nad obwodem ługańskim, w tym zwłaszcza miastem Siewierdonieck. Wpływ na to miała przede wszystkim nieudane próby sforsowania rzeki Siwerskij Doniec w dniach 8-9 maja, gdzie rosyjskie siły poniosły ciężkie straty (ok. 400 zabitych lub rannych).

Na podstawie: pravda.com.ua,