Rada miejska Przemyśla zlikwidowała ulicę Josafata Kociłowskiego

28 listopada 2019r. rada miejska w Przemyślu zdecydowała o likwidacji ulicy nazwanej imieniem grekokatolickiego duchownego, błogosławionego Kociłowskiego. O sprawie poinformował portal mniejszości ukraińskiej w Polsce, „Nasze Słowo”.

W głosowaniu dotyczącym nazwy ulicy 6 członków rady miejskiej zagłosowało za, 9 wstrzymało się od głosu, 4 nie głosowało, a 4 było nieobecnych.

Decyzję przemyskich radnych skomentowała ambasada Ukrainy w Polsce. „Decyzja rady miejskiej w Przemyślu o pozbawieniu nazwy ulicy im. błogosławionego grekokatolickiego duchownego Josafata Kociłowskiego jest pośpieszna i nieprzemyślana. Autorzy uchwały manipulują argumentami wyrwanymi z kontekstu, nie biorą pod uwagę głosów obywateli polskich narodowości ukraińskiej, równoprawnych mieszkańców i obywateli Przemyśla (…) Atak na dobre imię błogosławionego, to także atak na decyzję Kościoła Katolickiego i św. Jana Pawła II, które w 2001 roku ogłosił go błogosławionym jest bezprecedensowym zjawiskiem w Polsce” – napisano w oświadczeniu ambasady.

Projekt uchwały w omawianej sprawie złożyli czterej radni z ugrupowania „Razem dla Przemyśla” (wcześniej: Kukiz-15) oraz jeden radny z „Koalicji Obywatelskiej”. W debacie poświęconej uchwale, która odbyła się 25 listopada br. wnioskodawcy (w tym zwłaszcza znany z antyukraińskich poglądów, Andrzej Zapałowski) stwierdzili, że „istnieją poważne wątpliwości co do wierności błogosławionego państwu polskiemu, a nazwy ulic są poświęcane osobom, które mają szczególne zasługi dla Polski”. W debacie pojawiła się także propozycja zmiany nazwy ulicy na błogosławionego Grzegorza Chomyszyna (inicjatywie tej sprzeciwił się radny „KO”, Paweł Zastrowski, który zaproponował włączenie wskazanego odcinka ulicy do sąsiedniej ulicy Snigurskiego; wniosek ten został ostatecznie zaakceptowany).

Josafat Kociłowski (1876-1947) urodził się w Pakoszówce k. Sanoka. Studiował na Uniwersytecie we Lwowie, a następnie ukończył studia teologiczno-filozogiczne w Rzymie (1907). 29 stycznia 1917r. został episkopem przemyskiej eparchii Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej. W czasie II wojny światowej brał udział w działaniach na rzecz ratowania Żydów. W 1943 roku razem z innymi duchownymi podpisał list pasterski pt. „Nie zabijaj”, będący reakcją na zaostrzający się konflikt polsko-ukraiński. 21 września 1945e. został aresztowany przez władze komunistyczne, a następnie przekazany władzom ZSRR, 25 czerwca 1946 roku, po odmowie przyjęcia posady kierowniczej w „Soborze” we Lwowie (który miał sankcjonować połączenie Cerkwi Grekokatolickiej z Patriarchatem Moskiewskim) został ponownie aresztowany i wywieziony do USRR, a następnie skazany na 10 lat łagru. Zmarł 17 listopada 1946 roku w więzieniu w Kijowie. W 2001 roku ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II.

