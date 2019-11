Za rok „UkrZaliznicja” („Koleje Ukraińskie”) planuje uruchomienie szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy Lwowem a Krakowem, Pragą i Wiedniem. Trasa Lwów-Kraków ma być pokonywana w trzy i pół godziny. Dla realizacji tego celu konieczne jest zbudowanie torów o europejskim rozstawie od Lwowa do granicy polsko-ukraińskiej.

O planach „UZ” poinformował we Lwowie prezes spółki, Jewhen Krawcow. „Za rok możemy zbudować trasę od stacji Skniliw do granicy. Stacja ta jest zlokalizowana we Lwowie, od dworca głównego dzieli ją 5,5km, od lotniska międzynarodowego we Lwowie – 3km, od dworca autobusowego – 1km. Dzięki tej inwestycji za rok może funkcjonować połączenie do Krakowa, Pragi, Wiednia” – napisał Krawcow na Facebooku.

Z planami tymi łączy się także zamiar stworzenia połączenia ekspresowego do dworca kolejowego i lotniska. Ponadto, wykorzystanie stacji Skniliw pozwoliłoby na częściowe odciążenie dworca głównego we Lwowie. Wartość inwestycji jak na razie nie jest znana, choć prezes „UZ” zapewnił, że jest ona możliwa do zrealizowania.

Według służb prasowych „UkrZaliznicji”, dla realizacji projektu konieczne byłoby m.in. zbudowanie toru o zmiennym rozstawie 1435/1520mm na odcinku 69,8km, dobudowanie odcinka o rozstawie 1435mm (3,1km), przeprowadzenie remontu 9,5km już istniejącego toru oraz modernizacja ośmiu stacji, a także systemu kierowania ruchem i zaopatrzenia w energię elektryczną.

Na podstawie: uz.gov.ua, facebook.com/Kravtsov.Evg