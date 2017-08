Donald Trump podpisał ustawę ws. nowych sankcji wobec Rosji

Prezydent USA zgodził się na wdrożenie proponowanych przez Kongres sankcji wobec Rosji, Iranu i Korei Północnej – informuje telewizja Bloomberg, powołująca się na przedstawicieli Białego Domu.

Według amerykańskich mediów Donald Trump podpisał ustawę, jednak dołączył do niej spis własnych uwag i zastrzeżeń co do skutków i konstytucyjności niektórych zapisów przyjętego przez Kongres dokumentu. Zastrzeżenia te dotyczącą kilku sfer, w tym m.in. negatywnych skutków dla amerykańskich firm oraz krajów sojuszniczych USA.

Wcześniej sekretarz stanu USA Rex Tillerson stwierdził, że Donald Trump nie popiera wprowadzania nowych sankcji wobec Rosji, jednak podpisze przyjęty przez Kongres dokument, poparty zdecydowaną większością przez obie izby parlamentu. Sankcją dotyczyć głównie rosyjskiego sektora energetycznego, w tym kwestii związanychz budową gazociągu Nord Stream 2.

W odpowiedzi na decyzje Kongresu USA Rosja zapowiedziała wprowadzenie własnych sankcji, które mają polegać m.in. na wydaleniu 755 amerykańskich dyplomatów.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,