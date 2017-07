Administrator strony „Antymajdan Lwów” na portalu „Vkontakte” został skazany na 5 lat w zawieszeniu na 3 lata. Zawieszenie kary jest wynikiem ugody z prokuraturą i przyznania się do winy.

Skazanym jest Wołodymyr Czerwenko, przedsiębiorca z Ostroga w obwodzie lwowskim, zamieszkały i pracujący we Lwowie. Został zatrzymany pod koniec kwietnia 2017 roku. Podczas rewizji w miejscu pracy i zamieszkania skonfiskowano sprzęt komputerowy, gdzie znajdowały się dowody na utrzymywanie przez zatrzymanego kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Śledztwo wykazało, że skazany zarejestrował się na wspomnianym portalu jako „Nikita Kowalew”, po czym stworzył grupę pod nazwą „Antymajdan Lwów”, gdzie umieszczał materiały wzywające do działań mających na celu zmiany granic Ukrainy oraz sprowokowanie wrogości na tle narodowościowym. Działalność tą realizował od 2014 do 2017 roku. Łącznie na forum grupy dyskusyjnej umieszczono blisko 7400 materiałów tego rodzaju, w tym wezwania do federalizacji Ukrainy w sojuszu z Rosją, przeprowadzenia referendum na Donbasie i nieuznawania ukraińskiej władzy za legalną, jak również wezwania do masowych protestów.

Nа podstawie: reyestr.court.gov.ua, ssu.gov.ua, elob.com.ua