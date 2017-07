Na Ukrainie odbyły się uroczystości w rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

8 lipca w miejscowości Bazaltowe (d. Janowa Dolina) odbyły się polsko-ukraińskie uroczystości w 74. rocznicę zbrodni popełnionej w 1943 roku na polskich mieszkańcach tych terenów.

„Jestem głęboko przekonany, że najważniejszą rozmową w takich miejscach jest rozmowa z Bogiem, czyli wspólna modlitwa. Dziś byliśmy jej świadkami: Ukraińcy, Polacy, katolicy i prawosławni – przybyliśmy tu dziś wspólnie, by razem się modlić” – powiedział podczas uroczystości Witalij Skomarowski, biskup diecezji łuckiej kościoła rzymskokatolickiego.

„Dziś, gdy sami odpowiadamy za własne, niepodległe państwa, powinniśmy chlubić się tym, co w nich piękne i szlachetne, lecz równocześnie powinniśmy potępiać wszystko to, co jest godne potępienia, co burzy nasze relacje i rani partnerów i przyjaciół. Współpraca wymaga szacunku dla wrażliwości drugiej strony” – stwierdził Jacek Żur, zastępca ambasadora RP na Ukrainie, również obecny podczas uroczystości.

W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele kościoła prawosławnego oraz władz lokalnych i rejonowych ze strony ukraińskiej.

W kwietniu 1943 roku w ataku oddziałów UPA na Janową Dolinę zginęło ok. 600 Polaków.

Na podstawie: wpolityce.pl,