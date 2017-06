Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP budowa Domu Polskiego we Lwowie powinna zakończyć się w 2018 roku.

„Ministerstwu zależy, by Dom Polski we Lwowie był ukończony do jesieni następnego roku (…) będziemy wspierać Senat RP. Chcemy, by Dom Polski był gotowy do jesieni 2018 roku, gdy będziemy świętować stulecie niepodległości. Pamiętajmy, że nasza niepodległość narodziła się w dużej mierze we Lwowie” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych, Jan Dziedziczak.

Według informacji Polskiego Radia, budowa Domu Polskiego napotyka trudności związane z ograniczonymi środkami finansowymi. W tym roku na budowę ma zostać przeznaczonych 4 mln złotych.

Budowa Domu Polskiego we Lwowie rozpoczęła się w 2015 roku. Wartość całego projektu to ok. 41 milionów złotych. Budynek ma zostać zlokalizowany przy ulicy Szewczenka 3A i nosić imię b. marszałka Senatu, śp. Longina Komołowskiego.

Na podstawie: polskieradio.pl