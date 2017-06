Poroszenko: USA uznają porozumienia z Mińska

Prezydent Ukrainy spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa miała miejsce w Białym Domu.

„Jestem przekonany, że powinniśmy wymagać od Rosji pełnej implementacji porozumień z Mińska” – powiedział Poroszenko po rozmowie z Trumpem, dodając, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, w tym kwestii wstrzymania ognia na Donbasie, wycofania rosyjskich sił, w tym artylerii oraz zabezpieczenia dostępu misji OBWE do całego terytorium.

„USA to nasz partner. Jesteśmy zainteresowani tym, by włączyć Waszyngton do procesu pokojowego na Donbasie, jako że USA jest krajem-gwarantem na mocy Memorandum z Budapesztu. Dzisiejsze spotkanie potwierdza znaczenie Ukrainy dla USA i wsparcie ze strony Waszyngtonu” – dodał Poroszenko.

Podczas spotkania ustalono również, że sankcje wobec Rosji nie zostaną zniesione do czasu, gdy nie dojdzie do zwrotu Krymu i zakończenia walk na Donbasie. Ma dojść również do zacieśnienia współpracy w sferze wojskowo-technicznej.

Na jutro planowane jest spotkanie prezydenta Ukrainy m.in. z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem.

Na podstawie: facebook.com/petroporoshenko