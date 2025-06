NATO ma zwiększyć wydatki na obronę przeciwlotniczą

Zaapelował o to sekretarz generalny Sojuszu, Mark Rutte

Informacje o planach, jakie ma przedstawić Rutte pojawiły się w poniedziałek, 9 czerwca 2025 roku rano, jeszcze przed oficjalnym wystąpieniem Marka Rutte w Chatham House w Londynie. Sekretarz generalny Sojuszu zaapelował o zwiększenie wydatków na ten cel o 400%.

„Wzrost wydatków na obronę powietrzną o 400 procent jest niezbędny, by NATO utrzymało zdolności obrony i odstraszania” – powiedział Rutte podczas wystąpienia w Londynie. Ponadto, sekretarz generalny wezwał kraje członkowskie do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 3,5% PKB, oraz na przeznaczenie kolejnych 1,5% na inne wydatki związane z obszarem bezpieczeństwa, tak, by spełniać wymagania prezydenta USA, który domaga się, by kraje Sojuszu wydawały 5% PKB na cele wojskowe. Sprawa ta ma być przedmiotem rozmów z krajami członkowskimi.

„Widzimy, jak Rosja razi Ukrainę z powietrza. Dlatego wzmocnimy tarczę, która chroni nasze niebo. Nasze armie potrzebują tysięcy więcej czołgów i transporterów opancerzonych, milionów pocisków. Musimy podwoić nasze możliwości w zakresie logistyki, transportu, wsparcia medycznego” – powiedział Mark Rutte.

Decyzje w tej sprawie mają zapaść m.in. podczas szczytu w Hadze, planowanego na koniec czerwca br. (24-26 czerwca 2025r.).

Na podstawie: ukrinform.ua, tvn24.pl,