Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na Ukrainę

W nocnym ataku rosyjska armia użyła dronów oraz pocisków manewrujących i hipersonicznych

W związku z użyciem rakiet Ch-47M2 Kindżał, alarm przeciwlotniczy ogłaszany był na całym terytorium Ukrainy. Łącznie zarejestrowano obecność w powietrzu 194 celów. Według służby prasowej ukraińskich Sił Powietrznych udało się zniszczyć 111 dronów, 2 pociski Ch-47M2, oraz po 3 pociski Iskander-K i Kalibr – łącznie 167 celów.

Głównym celem rosyjskiego ataku było miasto Kremenczuk i obwód połtawski, gdzie uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej i obiekty cywilne. Działania obrony przeciwlotniczej były obserwowane także w Kijowie.

W maju i czerwcu br. zwiększyła się liczba dronów, jakich Federacja Rosyjska używa do atakowania Ukrainy: ich łączna liczba dochodzi w niektórym wypadkach nawet do ok. 500 w ciągu doby.

Na podstawie: ukrinform.ua,