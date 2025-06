Zelensky: jesteśmy blisko momentu, w którym można będzie zmusić Rosję do zakończenia wojny

Prezydent Ukrainy stwierdził, że konieczne jest wzmocnienie presji sankcyjnej na Rosję

„Nie chcemy dalszego kontynuowania wojny, ale jeśli jest to jedyne wyjścia, to będziemy walczyć dalej” – powiedział Zelensky w wywiadzie dla telewizji ABC. Dodał, że Ukrainie potrzebna jest pomoc ze strony USA, a USA potrzebują jedności z Europą i wspólnych nacisków na Putina. „On nie chce zakończenia wojny, ale może zakończyć ją ze względu na naciski. Jest na to szansa” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Ukraiński prezydent stwierdził także, że Ukraina popiera amerykańskie inicjatywy dotyczące wstrzymania ognia, zakończenia wojny czy jakiekolwiek formy rozmów, jednak to Rosja nie chce pokoju. „Jeśli Rosja nie chce, tutaj Ameryka powinna nałożyć sankcje” – powiedział Zelensky.

Na podstawie: pravda.com.ua,