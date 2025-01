Zelensky: Putin chce zmniejszenia liczebności ukraińskiej armii o pięć razy

Prezydent Ukrainy rozpoczął wizytę w Davos, gdzie bierze udział w obradach Forum Ekonomicznego

Według Wołodymyra Zelenskiego, jednym z obecnych warunków zawarcia porozumienia pokojowego postawionym przez Rosję jest zmniejszenie liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy o pięć razy, a Ukraina nie może się zgodzić na takie warunki.

„Jeśli mamy armię liczącą 800 tysięcy (…) to jest zrozumiałe, że jest to armia, która jest w stanie bronić granic. To armia, jaka może dać odpór Putinowi i on to wie (…) to jest to, czego on chce, a my na to nie możemy pozwolić” – powiedział Zelensky podczas wystąpienia w Davos. Dodał, że bez gwarancji bezpieczeństwa i bez ukraińskiej armii Putin pójdzie dalej.

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że Rosja będzie dążyć do okupacji wszystkich krajów byłego ZSRR i będzie dążyć do tego, by zmusić poszczególne kraje do wyjścia z NATO. „On chce nas wszystkich doprowadzić do świata, jaki jest w jego głowie. To się stanie, jeśli nie będzie gwarancji bezpieczeństwa” – stwierdził Zelensky.

Odnosząc się do inauguracji prezydentury Donald Trumpa, prezydent Wołodymyr Zelensky wyraził przekonanie, że amerykański prezydent będzie dążył do zakończenia wojny jeszcze w tym roku.

W Davos obecny jest także prezydent RP Andrzej Duda, który 21 stycznia 2025 roku wziął udział w otwarciu wystawy w Domu Ukraińskim, zorganizowanym w ramach obrad forum. „Naszym obowiązkiem i w interesie naszych krajów jest to, by Ukraina się obroniła skutecznie. I wszyscy ci, którzy są uczciwi i chcą porządku, spokoju na świecie, muszą Ukrainie pomóc w tym, aby zdołała to zrealizować” – powiedział podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda.

