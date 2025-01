Szef MSZ Ukrainy: nie zrezygnujemy z członkostwa w NATO

„Jedyną działającą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest członkostwo w NATO. Ponadto, członkostwo Ukrainy jest gwarancją bezpieczeństwa także dla samego NATO, a także (…) najtańszą gwarancją bezpieczeństwa dla Europy” – powiedział Andrij Sybiha w wywiadzie dla „Europejskiej Prawdy”.

Szef MSZ Ukrainy zwrócił uwagę, że alternatywne środki i gwarancje nie sprawdziły się, a tworzenie „szarych stref” spowoduje dalsze zaostrzenie sytuacji. Słabość, jaką okazało NATO podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 roku (gdy nie uchwalono planu na rzecz członkostwa dla Ukrainy i Gruzji – przyp. polukr.net) doprowadziła do wojen w Gruzji i na Ukrainie. „Tych błędów nie wolno powtórzyć” – powiedział Sybiha.

Inne działania, takie jak dwustronne umowy z krajami sojuszniczymi, są częścią przygotowań Ukrainy do członkostwa w NATO i instrumentem wzmocnienia Ukrainy, ale nie mogą być zamiennikiem członkostwa.

Pytany o relacje z Kiszyniowem, Andrij Sybiha dodał, że jednoczesne wejście Ukrainy i Mołdawii do UE leży w interenie Ukrainy.

W czasie spotkania premiera RP Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskym padła deklaracja o dążeniu Polski do przyśpieszenia procesu akcesji Ukrainy do UE, w tym otwarcia pierwszego rozdziału negocjacyjnego. Miałoby to nastąpić w czasie trwania polskiej prezydencji w Radzie UE, która będzie funkcjonować do 30 czerwca 2025 roku.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,