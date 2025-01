Prezydent Ukrainy przybył z wizytą do Warszawy

Wołodymyr Zelensky spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem.

„Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach, to nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale też bezdyskusyjnie rynek bezpieczeństwa Polski i całej Europy” – powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk. Polski premier zapowiedział, że Polska przełamie impas, jaki obecnie ma miejsce w kwestii negocjacji Ukrainy z Unią Europejską. „Będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi, i to bezwarunkowo, nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego” – dodał Tusk.

Premier RP odniósł się także do kwestii historycznych, problemu poszukiwań i ekshumacji ofiar Zbrodni Wołyńskiej na Ukrainie. „Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano tę trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę także bardzo konsekwentnie pracował na rzecz szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu” – zadeklarował Tusk.

Z kolei Wołodymyr Zelensky podziękował Polsce za wsparcie udzielane Ukrainie, podkreślając przy tym, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest „gwarancją, zabezpieczeniem niepodległości, bezpieczeństwa Polski i innych Europejczyków”.

” Tam, gdzie jesteśmy razem, Rosja nie przejdzie” – powiedział Zelensky.

Podczas spotkania rozmawiano także na temat odbudowy Ukrainy, a także udziału polskich firm w tym procesie.

Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem, prezydent Ukrainy udał się na spotkanie z prezydentem RP, Andrzejem Dudą. Po rozmowach w cztery oczy i spotkaniu delegacji, obaj politycy wystąpili podczas konferencji prasowej. „Dziś zapewniłem Prezydenta Ukrainy o mojej nieustannej misji wspierania Ukrainy Przypomniałem o liście, który skierowałem do Komisji Europejskiej, by jak najszybciej została otwarta droga akcesyjna do UE. Największą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy byłoby przyjęcie jej do NATO. Wiemy, że to będzie możliwe pewnie po zakończeniu wojny, ale dziś – jako sąsiad Ukrainy – w sposób jednoznaczny opowiadam się za tym, aby zostało wydane Ukrainy zaproszenie do Sojuszu” – powiedział Andrzej Duda.

„Mówiliśmy także o przyszłej współpracy. Mam nadzieję, że kiedy uda się przywrócić prymat prawa międzynarodowego, to polscy przedsiębiorcy będą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy” – stwierdził Andrzej Duda.

