Niemcy przekazały kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymają m.in. czołgi Leopard 1.

Niemiecki rząd poinformował o przekazaniu kolejnej pomocy wojskowej dla Kijowa. W jego skład wchodzą m.in. czołgi Leopard 1 A5 (20 sztuk), a także 60 tys. sztuk pocisków artyleryjskich kalibru 155mm.

W ramach pomocy ukraińska armia ma otrzymać także m.i. trzy zestawy przeciwlotnicze Gepard i części zamienne do nich, dwa radary TRML-4D, broń maszynową i amunicję różnych typów (ok. 1 mln sztuk pocisków różnych kalibrów), bezzałogowce, a także pojazdy saperskie i służące do rozminowania. W skład pakietu ma wejść także ok. 120 samochodów różnych typów (ciężarówki, autobusy, pojazdy dla służb granicznych, itp.).

Łącznie, od początku pełnoskalowej wojny z Rosją, Niemcy przekazały Ukrainie pomoc o wartości ponad 5 mld euro. Z punktu widzenia Ukrainy, szczególnie istotne są dostawy systemów obrony przeciwlotnicznej z Niemiec: zarówno rakietowych IRIS-T jak i systemów artyleryjskich Gepard, które pozwalają skutecznie zwalczać rosyjskie pociski manewrujące i bezzałogowce.

Na podstawie: ukrinform.ua,