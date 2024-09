Międzynarodowa Agencja Energii: Ukrainę czeka trudna zima

W ocenie MAE, zbliżający się okres jesienno-zimowy będzie dla ukraińskiej energetyki najtrudniejszym od początku pełnoskalowej wojny z Rosją.

Taka ocena wynika z faktu, że znaczna liczba obiektów infrastruktury energetycznej Ukrainy została zniszczona lub uszkodzona na skutek rosyjskich ataków rakietowych.

W latach 2022-2023 blisko połowa obiektów infrastruktury energetycznej była okupowana przez Rosję lub została zniszczona lub uszkodzona: dotyczy to zarówno obiektów odpowiedzialnych za generowanie jak i przesyłanie energii. Obecnie, wobec poniesionych strat, istnieje znacząca różnica pomiędzy możliwościami wytwarzania i dostarczania energii, a zapotrzebowaniem.

Według MAE, taka sytuacja będzie znaczącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy w najbliższych miesiącach.

Z kolei według prognoz ukraińskich ekspertów, wyłączenia prądu w czasie zimy będą trwały od 4 do 18 godzin w ciągu doby. Ukraina ma otrzymać pomoc UE w tym obszarze: ma to być suma co najmniej 160 mln euro.

