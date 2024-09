Zelensky: plan zwycięstwa dla Ukrainy jest gotowy

Prezydent Ukrainy poinformował o zakończeniu prac nad dokumentem, który ma określać warunki i sposoby osiągnięcia zwycięstwa w wojnie z Rosją.

„Dziś można już powiedzieć, że w całości został przygotowany plan zwycięstwa – wszystkie punkty, wszystkie kluczowe akcenty i szczegóły zostały dodane ze szczegółami do planu. Najważniejsze teraz – to osiągnąć rezultaty” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Według ukraińskiego prezydenta, nie ma alternatywy dla pokoju, nie może być także zamrożenia wojny czy innych podobnych manipulacji, które przeniosłyby rosyjską agresję na inny etap.

Wołodymyr Zelensky poinformował także o rezultatach rozmowy z głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim, która była poświęcona sytuacji na linii frontu, jak również działaniom SZU w obwodzie kurskim. Zelensky stwierdził również, że nocny atak dronów na rosyjski skład amunicji w obwodzie twerskim przyniósł bardzo dobry rezultat. W wyniku ataku doszło do serii eksplozji, a rosyjska armia mogła stracić w ich wyniku do 200 tysięcy pocisków artyleryjskich i rakietowych różnych typów, m.in. 122mm do wyrzutni GRAD oraz 82mm pocisków moździerzowych, a także pocisków przeciwlotniczych do zestawów S-400.

Na podstawie: ukrinform.ua,