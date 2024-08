Zelensky: Rosja przyniosła wojnę i powinna ją odczuć

Prezydent Ukrainy odniósł się do działań zbrojnych, jakie trwają w obwodzie kurskim.

„Ukraińcy potrafią osiągać swoje cele. I to nie wybraliśmy, aby osiągać je w czasie wojny. Rosja przyniosła wojnę na naszą ziemię i powinna odczuwać, co zrobiła. Chcemy jak najszybciej osiągać nasze cele w czasie pokoju, pod warunkiem sprawiedliwego pokoju. I to nastąpi” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Prezydent Ukrainy po raz pierwszy publicznie odniósł się do działań, jakie prowadzi ukraińska armia w obwodzie kurskim na terytorium Federacji Rosyjskiej, stwierdzając m.in., że tylko dzisiaj (8 sierpnia 2024r.) miały miejsce trzy jego spotkania z głównodowodzącym SZ Ukrainy, generałem Ołeksandrem Syrskim, poświęcone sytuacji na froncie.

Ukraińska armia podjęła działania ofensywne na terytorium Rosji rano 6 sierpnia 2024 roku. Po blisko trzech dniach ofensywy wiadomo, że siły ukraińskie dotarły na co najmniej 30 km w głąb terytorium FR, skutecznie przełamując co najmniej dwie linie obrony w pasie granicznym. W działania zaangażowane są siły co najmniej 3-4 ukraińskich brygad.

Na podstawie: prawda.com.ua,