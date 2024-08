Dowódca SZ Ukrainy przekazał informacje na temat postępów ofensywy w obwodzie kurskim

Generał Ołeksandr Syrski, głównodowodzący SZ Ukrainy, przedstawił aktualne dane podczas spotkania najwyższego dowództwa ukraińskiego sektora bezpieczeństwa (tzw. STAWKI) z udziałem prezydenta Ukrainy. Według zaprezentowanych danych, SZ Ukrainy kontrolują ok. 1000km2 obwodu kurskiego, gdzie od 6 sierpnia 2024 roku trwają działania zaczepne SZ Ukrainy.

„Sytuacja jest cały czas pod naszą kontrolą” – powiedział Ołeksandr Syrski. Równocześnie, prezydent Wołodymyr Zelensky zapowiedział wdrożenie planu działań humanitarnych na terenach FR zajętych przez ukraińską armię.

Według analityków pracujących na rzecz projektu DeepStateUA, obecnie pod kontrolą SZ Ukrainy znajdują się 44 miejscowości na terytorium obwodu kurskiego. Działania trwają na kilku kierunkach: są w nie zaangażowane ukraińskiego jednostki szczebla brygady, w tym uzbrojone w sprzęt dostarczone Ukrainie przez Polskę: w działania zaobserwowano m.in. czołgi PT-91 Twardy, wozy BWP-1 oraz Rosomak.

Rosyjskie władze wezwały społeczność międzynarodową do podjęcia działań wobec ukraińskich działań na terytorium Federacji Rosyjskiej. W odpowiedzi, rzecznik Pentagonu, John Kirby stwierdził, że to strona rosyjska powinna powstrzymać działania wojenne jeśli niepokoją ją działania Ukrainy na własnym terytorium. „Jedynymi, kto przebywa w stanie wojny na Ukrainie są sami Rosjanie. To oni dokonali napaści, a Ukraina broni się przeciwko agresji. To wojna Rosji przeciwko Ukrainie, od samego początku” – powiedział Kirby.

Na podstawie: pravda.com.ua,