Celem operacji SZ Ukrainy w obwodzie kurskim jest ochrona życia obywateli i terytorium Ukrainy – poinformowało w oświadczeniu ukraińskie MSZ.

„Chciałbym podkreślić, że w odróżnieniu od Rosji, Ukrainie nie jest potrzebne cudze terytorium. Ukraina nie jest zainteresowana zajmowaniem terytorium obwodu kurskiego, ale ochroną własnego terytorium przed rosyjskimi uderzeniami” – powiedział rzecznik MSZ Ukrainy, Georgij Tichyj. Dodał, że od początku lata na terytorium obwodu sumskiego na Ukrainie, którym graniczy z rosyjskim obwodem kurskim, było przeprowadzone ponad 2 tysiące ataków z wykorzystaniem artylerii, dronów, bomb lotniczych i rakiet.

„Ukraina nie ma tyle broni dalekiego zasięgu ani możliwości jej użycia, aby obronić się przed terrorem – dlatego w tym celu zastosowujemy oddziały SZ Ukrainy, dla oczyszczenia przygranicznych rejonów z rosyjskich jednostek wojskowych, które prowadzą uderzenia na ukraińskie terytorium” – dodał rzecznik MSZ, podkreślając, że działania strony ukraińskiej są całkowicie uzasadnione wobec tego, że to Rosja jest agresorem w trwającym konflikcie.

Zgodnie z komunikatem SZ Ukrainy, pod kontrolą ukraińskiej armii pozostaje ok. 1000km2 terytorium FR oraz ok. 70 miejscowości. Jest to obszar większy, niż zajęły siły rosyjskie przez cały 2024 rok na Ukrainie.

Na podstawie: ukrinform.ua,