F-16 oficjalnie na Ukrainie

Prezydent Ukrainy poinformował o otrzymaniu przez Siły Powietrzne Ukrainy pierwszych 10 samolotów F-16.

„Przeprowadziliśmy setki spotkań i rozmów aby wzmocnić możliwości naszego lotnictwa, wzmocnić zdolności obrony przeciwlotniczej (…) często słyszeliśmy, że to niemożliwe, ale udało nam się sprawić, że możliwe stało się to, co było naszą ambicją, potrzebą naszej obrony, a teraz – to rzeczywistość na naszym niebie. F-16 są na Ukrainie” – powiedział Wołodymyr Zelensky podczas wystąpienia w jednej z baz lotniczych w dniu Święta Lotnictwa Ukrainy.

Ukraiński prezydent podkreślił, że aktualnie zarówno samolotów jak i pilotów jest zbyt mało, ale Ukraina oczekuje na kolejne dostawy. Do końca tego roku Siły Powietrzne Ukrainy mają otrzymać 20 samolotów, łącznie kraje partnerskie (głównie Dania i Holandia) zadeklarowały dostawy 79 maszyn. Ich dostawy mają być realizowane w 2025 roku.

Wołodymyr Zelensky wyraził nadzieję na przyśpieszenie zarówno szkolenia pilotów jak i obsługi naziemnej nowych maszyn. Kwestie związane ze szkoleniem, skomplikowaną obsługą samolotów (znacząco różniącą się od samolotów typu MiG-29 i Su-27, dotąd używanych przez SP Ukrainy) są główną przyczyną wydłużonego czasu dostaw tych samolotów na Ukrainę.

SP Ukrainy mogą otrzymać także po kilkanaście samolotów Mirage 2000 od Francji oraz JAS-39 Gripen ze Szwecji. Terminy dostaw jak na razie nie są znane.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,