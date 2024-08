USA przekażą Ukrainie uzbrojenie dla samolotów F-16

Dostawy samolotów wielozadaniowych dla Sił Powietrznych Ukrainy są aktualnie realizowane

Według dziennika Wall Street Journal, amerykańska administracja zgodziła się na przekazanie uzbrojenia dla samolotów F-16, jakie wchodzą na wyposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy, przekazywane przez europejskich sojuszników Kijowa. Przekazane uzbrojenie ma obejmować m.in. pociski przeciwradiolokacyjne AGM-88 HARM, bomby JDAM oraz bomby szybujące GLSDB, jak również pociski rakietowe AMRAAM i AIM-9X.

Informacje o terminach dostaw uzbrojenia na Ukrainę pozostają niejawne ze względów bezpieczeństwa. Według doniesień mediów, obecnie trwa transfer samolotów F-16 na Ukrainę, nie są jednak znane szczegóły dotyczące dostaw samolotów, miejsc ich bazowania, a także tego, kiedy wejdą one do działań. Według części źródeł, pierwsze misje bojowe z udziałem F-16 zostały już zrealizowane.

Według informacji agencji Bloomberg, Ukraina ma otrzymać co najmniej 6 samolotów F-16 w lecie br. i do 20 łącznie do końca bieżącego roku. Dostawy mają realizować Dania i Holandia.

Na podstawie: prawda.com.ua,