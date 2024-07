Zelensky: nikt nie zgodzi się na jeszcze 10 lat wojny

Prezydent Ukrainy odniósł się do kwestii wyborów w przypadku przedłużającego sie konfliktu

„Po pierwsze, nikt nie zgodzi się na wojnę, która będzie trwała jeszcze 10 lat albo wiele lat. To bardzo trudne. Wszystkim jest trudno (…) wówczas będzie bardzo wiele ofiar, to po drugie (…) po trzecie, z zadowoleniem przeprowadzilibyśmy wybory, gdyby to było możliwe (…) jeśli wojna będzie się przeciągać, trzeba będzie szukać innych rozwiązań” – powiedział Zelensky w wywiadzie dla BBC, odnosząc się do pytania, jak długo zamierza pozostawać a stanowisku prezydenta Ukrainy.

Ukraińska Konstytucja nie pozwala na przeprowadzenie wyborów w czasie stanu wojennego, a z drugiej strony nie można zmieniać konstytucji w czasie wojny. W ocenie ukraińskiego prezydenta, możliwym jest scenariusz, w którym ktoś inny obejmie stanowisko prezydenta.

Wcześniej prezydent Ukrainy deklarował, że jest za naciskami świata na Rosję, aby ta była gotowa do rozmów pokojowych. Stwierdził również, że straty po stronie ukraińskiej na froncie rosną z każdym dniem, mimo tego, że władze cywilne i wojskowe starają się je ograniczyć na wszelkie sposoby.

Prezydent Ukrainy poinformował także o dostarczeniu przez Niemcy zapowiadanej baterii pocisków przeciwlotniczych Patriot.

Na podstawie: pravda.com.ua,