Szef MSZ Polski apeluje o zniesienie ograniczeń użycia broni przez Ukrainę

Radosław Sikorski wyraził swoją opinię podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE.

„Zwróciłem się do moich kolegów ministrów z prośbą o usunięcie narodowych ograniczeń co do wykorzystania broni dalekiego zasięgu. Aby Ukraina mogła zapobiegać takim atakom (jak ten z 8 lipca br. na szpital pediatryczny w Kijowie – przyp. polukr.net) w przyszłości, atakując samoloty, które wystrzeliwują rakiety manewrujące i lotniska z jakich one startują” – powiedział Sikorski podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów.

W ocenie szefa polskiego MSZ takie działania odpowiadają działaniom w samoobronie, jakie są zgodne z prawem międzynarodowym.

Nadzieję na zniesienie ograniczeń wyraził podczas szcztu NATO w Waszyngtonie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelensky.

Na podstawie: pravda.com.ua,