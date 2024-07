Szczyt NATO: Więcej pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zelensky podsumował rezultaty szczytu NATO w Waszyngtonie, który odbył się w dniach 9-11 lipca 2024 roku.

„Porozumienie, jakie podpisaliśmy, podnosi nasze relacje na nowy poziom” – powiedział Wołodymyr Zelensky po podpisaniu umowy o współpracy w zakresie bezpieczeństwa z USA. Jak wskazał ukraiński prezydent, Ukraina podpisała dotąd 23 takie porozumienia i planowane są kolejne. Według Zelenskiego, umowa z uSA pozwoliła uzyskać systemy obrony przeciwlotniczej, niezbędne do obrony przed atakami Rosji.

„Ja przed Putinem nie uklęknę. Nie opuszczę Ukrainy i utrzymam NATO silne” – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent USA, Joe Biden.

W deklaracji podpisanej przez uczestników szczytu znalazł się zapis o tym, że Ukraina w przyszłości stanie się członkiem NATO, choć nie wskazano jak na razie konkretnych dat, kiedy mogłoby się to stać. Uzgodniono także przekazanie pomocy wojskowej dla Kijowa o wartości 40 mld dolarów w 2025 roku, jak również dalsze wsparcie w kolejnych latach. Ma one obejmować m.in. systemy obrony przeciwlotniczej, a także samoloty F-16, które mają zostać wdrożone do działań jeszcze latem 2024 roku.

Na podstawie: pravda.com.ua,