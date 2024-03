Ukraińska armia: rosyjski kontyngent w Naddniestrzu nie stanowi zagrożenia

Strona ukraińska posiada informacje dotyczące liczebności i składu rosyjskich sił w separatystycznej republice.

„Sytuacja pozostaje pod kontrolą. Co do granicy z nieuznawaną Republiką Naddniestrza, jest ona chroniona, umocniona jeszcze od początku pełnoskalowej wojny i przez ten czas jest chroniona nie tylko przez siły Służby Przygranicznej, ale także przez jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy (…) od początku rozumiemy, że ten kierunek może być niebezpieczny wobec obecności tam rosyjskiego kontyngentu, dlatego sytuacja jest pod kontrolą. Możemy stwierdzić, że kontygent tam, poza wrzutkami informacyjnymi, nie stanowi zagrozenia” – powiedziała Natalia Humeniuk, kierownik centrum prasowego Dowództwa Operacyjnego „Południe” SZ Ukrainy.

W ocenie strony ukraińskiej, ze strony sił rosyjskich w Naddniestrzu można oczekiwać działań w sferze informacyjnej lub prowokacji w rodzaju ostrzału rejonów przygranicznych z lekkiego uzbrojenia.

28 lutego 2024 roku parlament Naddniestrza zwrócił się do Rady FR oraz Dumy Państwowej Rosji o podjęcie działań mających na celu „zwiększenie nacisku” na Mołdawię. Rosja dąży do destabilizacji sytuacji wewnętrznej Mołdawii, która z kolei prowadzi prozachodnią politykę i dąży do integracji z UE.

