Szef polskiego MSZ zaapelował o dostawy broni dla Ukrainy

Radosław Sikorski zwrócił się o wsparcie dla Kijowa podczas wizyty w USA.

Swój apel minister spraw zagranicznych RP wygłosił podczas wystąpienia na forum Atlantic Council 26 lutego 2024 roku. „Po pierwsze chodzi o przekazanie amunicji, jaka jest niezbędna. Po drugie, inwestujcie w nasze bezpieczeństwo, aby stworzyć czynnik odstraszania na tyle potężny, aby zatrzymać Putina. Po trzecie, trzeba pogłębiać i rozszerzać nasze sojusze, aby zabezpieczyć pokój z pozycji siły” – powiedział Sikorski. Dodał, że te kroki są niezbędne nie dla deeskalacji wojny na Ukrainie, a po to, by zapobiec większemu globalnemu konfliktowi, który obecnie zbliża się do naszych granic.

Radosław Sikorski podkreślił, że wojna na Ukrainie ma skutki globalne. Dodał, że pozostawienie Ukrainy bez pomocy spowoduje, że będzie mógł zrobić co będzie chciał.

Z kolei 27 luteg 2024 roku prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował stworzenie koalcji państw na rzecz dostaw na Ukrainę pocisków rakietowych średniego i dalekiego zasięgu oraz bomb lotniczych.

Na podstawie: pravda.com.ua,