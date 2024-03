Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy spotkał się z przedstawicielami polskiego Sejmu

Rusłan Stefańczuk rozmawiał m.in. z szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Pawłem Kowalem.

Tematami rozmów były m.in. kwestie dotyczące wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz toczących się działań wojennych. „Znaczącą uwagę poświęcono sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Powinniśmy zrobić wszysko, aby granica została odblokowana” – napisał Rusłan Stefańczuk po spotkaniach z przedstawicielami strony polskiej.

Przedstawiciele polskiego i ukraińskiego parlamentu omówili także kwestie związane z odbudową Ukrainy, w tym dotyczące patronatu nad pracami w konkretnych regionów Ukrainy.

„Produktywne spotkanie z kolegami – marszałkami Sejmu i Senatu w czasie szczytu parlamentarnego Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy – stały się poważnym krokiem w sferze rozbudowy współpracy międzyparlamentarnej” – zauważył Stefanczuk.

Wspomniany szczyt odbył się 1 marca 2024 roku w Pradze. Głównymi tematami rozmów podczas spotkania były kwestie związane z sytuacją na Ukrainie, a także dotyczące migracji i energetyki.”Sprawa jest jasna dla Polski bez żadnych wątpliwości: albo dzisiaj będziemy płacili pieniędzmi za to, żeby pomóc Ukrainie, albo za jakiś czas możemy zacząć płacić w tej wojnie cenę krwi naszych dzieci” – powiedział podczas tego spotkania marszałek Sejmu RP, Szymon Hołownia. Dodał, że wszyscy pozostają zgodni co do tego, że na Ukrainie powinien zapanować pokój. „Polska stoi murem przy Ukrainie. Polska będzie wspierać Ukrainę. Polska jest za wolną, niepodległą, demokratyczną Ukrainą, za tym, żeby na Ukrainie wreszcie zapanował pokój” – powiedział marszałek Sejmu.

Na podstawie: ukrinform.ua, sejm.gov.pl,