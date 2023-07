Zelensky: rezultaty szczytu NATO są dobre, ale mogły być idealne

Prezydent Ukrainy i sekretarz generalny NATO wystąpili na wspólnej konferencji prasowej po rozmowach w czasie szczytu w Wilnie

„Rezultaty szczytu NATO w Wilnie są dobre, ale gdyby zaproszono Ukrainę do NATO, moglibyśmy uznać je za idealne (…) Dyskutowaliśmy o tym, co więcej możemy zrobić, by zapewnić bezpieczeństwo naszym ludziom. Mamy kilka pozytywnych wiadomości dotyczących nowego uzbrojenia – powiedział Wołodymyr Zelensky. Prezydent Ukrainy ocenił, że decyzja USA o przekazaniu Ukrainie amunicji kasetowej to akt sprawiedliwości. „Rosja cały czas używa tego typu amunicji, wyłącznie na naszym terytorium” – zaznaczały Zelensky.

Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły podczas szczytu, Ukraina ma otrzymać kolejną pomoc wojskową: w tym m.in. 30 transporterów opancerzonych Bushmaster z Australii, pociski manewrujące SCALP z Francji (odpowiednik brytyjskich Storm Shadow) oraz pakiet logistyczny, pociski i dwie wyrzutnie NASAMS z Norwegii.

„Gdy zakończy się inwazja Rosji, Ukraina będzie miała gwarancje bezpieczeństwa, aby historia agresji ze strony Moskwy nigdy się nie powtórzyła” – stwierdził z kolei sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg. Zdaniem Stoltenberga, największym zagrożeniem dla Europy byłaby sytucja, w której Putin wygrałby wojnę, co stwarzałoby zagrożenia także dla państw członkowskich NATO, a nie tylko dla Ukrainy.

POdczas szczytu w Wilnie, w drugim dniu obrad – 12 lipca – odbyło się pierwsze posiedzenie rady konsultacyjnej Ukraina-NATO.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua, tvn24.pl,