Szczyt NATO podjął decyzje ws. Ukrainy

O pakiecie postanowień poinformował sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg

„Dzisiaj sojusznicy uzgodnili pakiet złożony z trzech elementów, jaki zbliża Ukrainy do NATO. Pierwszy – to nowy, wieloletni program wsparcia dla Ukrainy, jaki umożliwi przejście od radzieckich do NATOwskich standardów szkolenia i doktryn” – powiedział podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszy dzień szczytu NATO sekretarz generalny.

Kolejne elementy to stworzenie Rady Ukraina-NATO, gdzie będą prowadzone konsultacje i podejmowane będą równoprawne decyzje. Trzeci element to potwierdzenie tego, że Ukraina stanie się członkiem NATO bez wymogów realizacji MAP, co zmieni szlak do Sojuszu z wielu etapów do jednego kroku.

O planach wsparcia i gwarancji dla Ukrainy, jak na razie w formie rekomendacji – dyskutowała także Rada ds. Polityki Zagranicznej UE. Gwarancje te mają obejmować stałe dostawy uzbrojenia, ćwiczenia wojskowe, wymianę danymi wywiadowczymi i pomoc w nawiązywaniu współpracy zbrojeniowej. Ma powstać także europejski fundusz, jaki ma finansować dostawy broni dla Ukrainy co najmniej do 2027 roku.

W trwającym szczycie NATO w Wilnie bierze udział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelensky.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,