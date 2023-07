Biden: kraje NATO będą nadal wspierać Ukrainę

Prezydent USA poinfomorwał o porozumieniu ws. gwarancji dla Ukrainy

„Jasno daliśmy do zrozumienia prezydentowi Zelenskiemu, że nie będziemy czekać na ostateczną decyzję w sprawie wstąpienia do NATO, aby wziąć na siebie zobowiązania co do długotrwałego bezpieczeństwa Ukrainy” – powiedział Joe Biden podczas wizyty w Finlandii. Dodał, że liderzy krajów G7 wystąpili ze wspólną deklaracją wsparcia dla Ukrainy. Dodał, że do tej inicjatywy mogą dołączać inne państwa.

Prezydent USA potwierdził, że USA dalej będą wspierać naród ukraiński, który „broni swojego kraju podczas ciężkiego i nieludzkiego napadu Rosji”, dodając przy tym, że żaden kraj nie może wstąpić do NATO, gdy znajduje się w stanie wojny.

Kilka dni temu USA przekazały Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej. Według informacji SZ Ukrainy, zawarte w nim kasetowe pociski artyleryjskie zostały już przekazane ukraińskiej armii.

Na podstawie: ukrinform.ua,