ISW: Ukraina zmieniła strategię kontrofensywy

Według amerykańskiego ośrodka analitycznego, zmiany wynikają ze strat na początku kontrofensywy

Zgodnie z przedstawioną przez ISW analizą, wprowadzone zmiany mają na celu minimalizację własnych strat i umożliwienie dalszego prowadzenia uderzeń wymierzonych w rosyjskie siły, przede wszystkim z wykorzystaniem artylerii i pocisków rakietowych dalekiego zasięgu.

W ocenie specjalistów anonimowo cytowanych przez New York Times, straty w sprzęcie w ciągu pierwszych dwóch tygodni ofensywy wyniosły ok. 20% tego, co zostało dostarczone przez kraje zachodnie. W kolejnych tygodniach, dzięki wdrożonym zmianom, straty udało się zredukować o połowę. Nie wiadomo, jaki dokładnie sprzęt został utracony i w jakiej liczbie egzemplarzy oraz jaki odetek stanowią straty bezpowrotne.

Według przedstawicieli strony ukraińskiej, głównym problemem dla działań kontrofensywnych są rozbudowane pola minowe, które znajdują się przed główną linią rosyjskich umocnień. Ich pokonywanie jest utrudnione wobec tego, że jak na razie Ukraina otrzymała tylko 15% sprzętu inżynieryjnego o jaki wnioskowała u zachodnich partnerów, a ponadto tego typu pojazdy są głównym celem strony rosyjskiej w czasie prowadzenia działań na froncie.

Ukraińscy żołnierze zwracają przy tym uwagę na pozytywne charakterystyki zachodnich czołgów, bwp i innych pojazdów, które posiadają znacznie lepszą zdolność do zapewnienia przetrwania załóg i przewożonych żołnierzy niż ich rosyjskie odpowiedniki.

Na podstawie: pravda.com.ua,