ISW: Ukraina wysadziła desant w pobliżu Chersonia

Według amerykańskiego ośrodka analitycznego Institute for the Study of War, ukraińskie jednostki zajęły pozycje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Mają świadczyć o tym dane opublikowane przez rosyjskich blogerów 22 kwietnia, pokazujące ukraińskie siły w pobliżu miejscowości Oleszki (7km na zachód od Chersonia), a także w pobliżu miejscowości Dacza (10km na południe od Chersonia). Oznacza to m.in. że strona rosyjska nie jest w stanie kontrolować części wysp na Dnieprze.

W ocenie ISW ukraiński desant w tym rejonie był możliwym wobec koncentracji sił rosyjskich w miastach, przy jednoczesnym pozostawieniu bez obsady wysp na Dnieprze.

Rzeczenik Dowództwa Operacyjnego „Południe” Natalia Humeniuk wezwała do zachowania „ciszy informacyjnej” w kwestii działań sił ukraińskich na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia medialne o gromadzeniu przez stronę ukraińską środków przeprawowych oraz o dostawach małych jednostek pływających dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na podstawie: ukrinform.ua,