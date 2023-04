Autor: Alisa Zełenska

Wszystkie państwa członkowskie NATO zgadzają się, że Ukraina powinna zostać członkiem Sojuszu. Oświadczył to sekretarz generalny Jens Stoltenberg po wizycie w Ukrainie. „NATO stoi z Ukrainą. Staliśmy z wami po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku. Stoimy z wami w heroicznej walce z rosyjskimi najeźdźcami i w obronie waszego kraju. Będziemy stać z wami jutro, gdy będziecie odbudowywać i pracować na rzecz jasnej przyszłości dla narodu ukraińskiego” – powiedział Stoltenberg.

Jens Stoltenberg powiedział też, że prezydent Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie i weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie w dniach 11-12 lipca. Według niego, szczyt w Wilnie będzie ważny z wielu powodów. Stoltenberg oczekuje, że sojusznicy potwierdzą swoje wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba. I zapowiedzą, że nadal będą udzielać wsparcia militarnego, które pozwoli Ukrainie zwyciężyć. Oczekuje też, że na szczycie, z udziałem prezydenta Zełenskiego, sojusznicy uzgodnią dalsze wzmocnienie pakietu NATO dla Ukrainy o jeszcze większe wsparcie. W swoim wystąpieniu Zełenski wezwał do wczesnego przystąpienia Ukrainy do NATO: „Teraz, gdy większość ludzi w krajach NATO i większość Ukraińców popiera przystąpienie naszego kraju do sojuszu, nadszedł czas, aby podjąć odpowiednią decyzję.” Poprosił również Stoltenberga o pomoc dla Kijowa w „przezwyciężeniu niechęci” niektórych krajów członkowskich do dostarczenia Kijowowi pewnych rodzajów broni, a mianowicie „nowoczesnego lotnictwa, artylerii, pojazdów opancerzonych”.

Sekretarz generalny odwiedził też Buczę w obwodzie kijowskim, miasto które zostało wyzwolone spod rosyjskiej okupacji mniej więcej rok temu. Sekretarz generalny Sojuszu powiedział, że był „głęboko poruszony” tym, co zobaczył w Buczy. Burmistrz Buczy Anatolij Fedoruk zamieścił na Telegramie informację, że wręczył Stoltenbergowi pamiątkową monetę z symbolami Buczy wykonaną z rosyjskich pocisków.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie.

Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl