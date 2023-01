ISW: Rosja używa dronów wobec ograniczonych zapasów pocisków manewrujących

Niedawno do Rosji dotarła kolejna dostawa dronów z Iranu.

W nocy z 29 na 30 grudnia 2022 roku w stronę Ukrainy wystrzelono 16 dronów Szahed-131/136. Według Dowództwa Sił Powietrznych SZ Ukrainy, wszystkie zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 23 bezpilotowce zostały użyte także 29 grudnia, równolegle z atakiem pociskami manewrującymi; także w tym przypadku większość z nich została zniszczona zanim osiągnęły cele.

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, częste wykorzystanie dronów w grudniu i pod koniec listopada 2022 wskazuje na otrzymanie przez Rosję nowej dostawy takiego sprzętu, jak również na ograniczone zapasy pocisków manewrujących jakimi dysponuje Rosja. Analiza szczątków zestrzelonych pocisków wskazuje, że wiele z nich zostało wyprodukowanych w IV kwartale 2022 roku, co oznacza, że FR zużywa na bieżąco produkowaną amunicję tego typu.

Jak na razie nie doszło do dostaw pocisków balistycznych z Iranu do Rosji, przed czym przestrzegały jesienią ukraińskie służby wywiadowcze. Wynika to najprawdopodobniej z obaw władz Iranu co do konsekwencji międzynarodowych takiego działania.

Na podstawie: pravda.com.ua,