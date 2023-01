Sekretarz generalny NATO: Rosja szykuje kolejną ofensywę

Jens Stoltenberg ostrzegł przed niedocenianiem działań, jakie prowadzi Federacja Rosyjska.

„Siły ukraińskiej prowadzą działania ofensywne w ciągu ostatnich miesięcy, ale wiemy także, że Rosja zmobilizowała dużo więcej sił, niż wprowadziła do walki, wiele z nich obecnie przechodzi szkolenia” – powiedział Stoltenberg dodając, że według kierownictwa NATO Rosja jest gotowa kontynuować wojnę i ma zamiar podjąć kolejne działania ofensywne.

Według szefa NATO, Ukraina nadal potrzebuje wsparcia ze strony świata zachodniego, także jeśli chodzi o dostawy broni. Wspierający Ukrainę muszą mieć na uwadze, że to wsparcie będzie musiało trwać długo. Według sekretarza generalnego, partnerzy Ukrainy są na to przygotowani. „Będziem pomagać aż do zwycięstwa” – powiedział Jens Stoltenberg. Według niego, wojna zakończy sie negocjacjami z Rosją, ale muszą zostać stworzone warunki do ich rozpoczęcia, bo to, co Ukraina może osiągnąć podczas rozmów, będzie zależało od sytuacji na polu walki.

W nocy z 31 grudnia 2022 na 1 stycznia 2023 Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę z użyciem dronów. 45 z nich zostało zestrzelonych.

Na podstawie: pravda.com.ua,