Premier RP: jesteśmy skrajnie krytyczni wobec gloryfikowania Stepana Bandery

Mateusz Morawiecki skomentował kwestię obchodów rocznicy urodzin Stepana Bandery przez przedstawicieli ukraińskich władz państwowych.

„W mojej pierwszej po tym co się stało, rozmowie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem powiem o tym, co się stało” – powiedział premier RP w odpowiedzi na pytanie o reakcję na wczorajszą publikację na profilu twitterowym Rady Najwyższej Ukrainy, gdzie pojawiło się zdjęcie szefa Sztabu Generalnego SZ Ukrainy, generała Walerija Załużnego na tle portretu Stepana Bandery. 1 stycznia to dzień urodziny lidera OUN-B, dzień upamiętniany przez środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie.

Publikacja zdjęcia wywołała falę negatywnych reakcji w polskich mediach społecznościowych. Kontrowersyjny wpis został usunięty z profili Rady Najwyższej Ukrainy w niecałe 24 godziny po jego publikacji.

Na podstawie: pap.pl, premier.gov.pl